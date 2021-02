El Parlament volverá a debatir el próximo martes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los PGE

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear volverá a debatir el próximo martes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 al considerar que no atienden al hecho insular.

Así lo ha acordado por unanimidad este miércoles la Junta de Portavoces, de forma que el pleno volverá a votar esta propuesta que el pasado 16 de febrero no salió adelante en la Cámara balear.

Cabe recordar que, en un primer momento, la iniciativa fue presentada por El PI-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca y MÉS per Mallorca. Más tarde, el Grupo Popular y Ciudadanos se sumaron a esta petición.