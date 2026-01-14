El paro baja un 6,3% en Palma hasta las 12.800 personas

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar, a 11 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro en Palma bajó un 6,3% interanual el pasado mes de diciembre hasta situarse en las 12.841 personas, de las cuales 2.554 eran jóvenes y 5.006 de larga duración.

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social creció un 3% interanual, hasta las 256.650 personas, durante el mes de noviembre, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Para la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, estos datos confirman la "fortaleza" del empelo y la capacidad para mantener niveles elevados de afiliación "más allá de los meses de mayor actividad turística".

La capital balear registró en diciembre 12.841 personas en situación de paro, un 1,1% menos que en noviembre y un 6,3% menos que en el mismo mes del año anterior.

De todas las personas desempleadas, 7.344 eran mujeres y 5.844 hombres. Además, 2.554 eran jóvenes, la cifra más baja en ocho años, y 5.006 eran de larga duración, el dato más reducido de la última década.

Durante el último mes del año pasado el desempleo disminuyó en todos los colectivos, con una reducción intermensual del 1,3% entre las mujeres, del 0,1% entre los jóvenes y del 1,3% entre las personas mayores de 45 años.

Asimismo, la comparativa interanual muestra una disminución generalizada del paro respecto al mismo mes de 2024 en todos los colectivos analizados, de un 6,1% entre las mujeres, un 2,5% entre los jóvenes y un 7,6% entre las personas mayores de 45 años.

El sector en el que más disminuyó el paro durante el mes de diciembre fue la industria, con una reducción del 2,8%.

En cuanto a las ocupaciones, entre las mujeres, las que registraron mayor disminución del paro fueron las cajeras, con 177 personas menos en situación de paro (-7,3%), y las empleadas administrativas, con 840 personas menos (-3,5%).

Entre los hombres, las ocupaciones con mayor bajada del paro fueron las de conductores, con 134 personas menos (-4,9%), y los peones de la construcción, con 255 personas menos (-4,8%).

En cuanto a las actividades económicas, entre las mujeres destacaron las actividades profesionales y científicas, con 417 personas menos desempleadas (-6,7%), mientras que entre los hombres sobresalen las actividades de construcción especializada, con 466 personas menos (-3,1%).

AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN

Palma, por otra parte, sumó el pasado mes de noviembre 256.650 personas afiliadas a la Seguridad Social, un crecimiento intermensual del 4,4% y del 3% interanual, que supusieron el 50% del total de Baleares.

Además, en diciembre se firmaron 9.173 contratos, de los cuales 4.875 fueron indefinidos y 4.298 temporales. La contratación indefinida registró una disminución intermensual del 30,8% y un aumento interanual del 5,9%. El sector con mayor contratación en el mes de diciembre fue la hotelería con 1.659 contratos, seguido del comercio con 1.573.

En cuanto a la distribución de la contratación por empleos, entre las mujeres, las categorías con mayor número de contratos fueron las limpiadoras, con 714 contrataciones (-27,9%) y las vendedoras, con 655 contrataciones (-19,7%).

Entre los hombres, las ocupaciones con mayores contrataciones fueron las de camareros, con 446 contratos (-9,1%) y vendedores, con 262 contrataciones (-11,4%).

En cuanto a las actividades económicas, entre las mujeres destacan el comercio, con 806 contratos (-21,9%) y los servicios en los edificios, con 602 contratos (-27,9%).

En el caso de los hombres, las actividades con mayor volumen de contratación fueron los servicios de comidas y bebidas, con 623 contratos (-2o) y el comercio, con 432 contratos (-17,2%).