El paro baja casi un 7,6% en Palma desde octubre de 2024 y la ciudad alcanza su máximo de afiliados con más de 281.000

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 12.500 personas de la ciudad de Palma se encuentran actualmente en el paro, cifra que supone un 7,56% menos que en octubre de 2024, mientras que la capital balear ha marcado su récord de afiliados a la Seguridad Social con más de 281.000 personas.

Estas son algunas de las cifras más destacadas del estudio del mercado de trabajo que elabora cada mes PalmaActiva con datos del Observatorio de Trabajo de Baleares.

En una nota de prensa, la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha destacado que Palma registra las "mejores cifras laborales de los últimos 20 años", es decir desde que se tienen registros unificados.

"El mercado de trabajo muestra signos de fortaleza y estabilidad", ha subrayado, a lo que ha añadido que el paro juvenil y el de larga duración se sitúan en mínimos históricos en Palma.

Por lo que se refiere al paro, en el mes de octubre había 7.158 mujeres y 5.301 hombres en esta situación laboral, esto significa que durante el mes de octubre el paro en Palma aumentó un 2,16% en relación con el mes de septiembre, con 264 personas desempleadas más.

Durante el mes de octubre, la variación intermensual del paro muestra una tendencia dispar según el colectivo. El desempleo aumenta entre las mujeres (+2,15%) y entre los jóvenes menores de 30 años (+9,19%), mientras que disminuye ligeramente entre las personas mayores de 45 años (-0,35%).

Sin embargo, en comparación con el mismo mes de 2024, el paro disminuye en todos los colectivos. En términos interanuales, la reducción es del 7,04% entre las mujeres, del 6,11% entre los jóvenes y del 7,96% entre las personas mayores de 45 años.

Las ocupaciones que han presentado una mayor disminución del paro durante el mes de octubre han sido, entre las mujeres, las de peluqueras, con 122 personas desempleadas y una reducción del 5,43%, y las de recepcionistas, con 106 personas y una bajada del 3,64%.

En cuanto a los hombres, las principales reducciones se han registrado entre los albañiles, con 399 personas desempleadas y una disminución del 5,67%, y entre los vendedores, con 197 personas y una reducción del 1,5%. La tasa de paro del mes de septiembre se situó en el 4,16%, la más baja de los últimos 20 años.

Por lo que se refiere a la afiliación, Palma ha concentrado el 43,82% del total de afiliaciones de Baleares en le mes de septiembre. En comparación con el mes de agosto, el número de afiliaciones disminuyó ligeramente un 0,45%, mientras que en términos interanuales --respecto a septiembre de 2024-- se registra un incremento del 2,51%.

En el mes de octubre se firmaron en Palma 13.425 contratos, 7.568 indefinidos y 5.677 temporales. La contratación indefinida en Palma disminuyó un 14,72% en el mes de septiembre en relación con el mes anterior. En términos interanuales, este tipo de contratación también presenta un descenso del 5,41% respecto a septiembre de 2024.

El sector con más contratación en el mes de octubre fue la hostelería, con 2.244 contratos, seguido del comercio, con 2.031. Entre las mujeres, las ocupaciones con más contrataciones en el mes de octubre fueron las de vendedoras, con 894 contratos y una variación intermensual positiva del 7,58%, y las de limpiadoras, con 865 contratos y una disminución del 21,72% respecto al mes anterior.

En el caso de los hombres, las ocupaciones con más contrataciones fueron las de camareros, con 585 contratos --una caída del 20,84% en términos intermensuales--, y las de albañiles, con 407 contratos y una reducción del 6,65%.