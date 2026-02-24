El paro interanual desciende en Palma un 7% en enero y se reduce en casi 1.000 personas

Archivo - Oficina del SOIB en la calle Miquel Marqués de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paro interanual ha descendido en enero en Palma un 6,96 por ciento, lo que supone una reducción de 941 personas respecto al mismo mes del año anterior, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

De este modo, en enero Palma registró 12.571 personas en situación de desempleo, de las cuales 7.726 son mujeres y 5.786 hombres. En comparación con diciembre, el paro disminuyó un 2,10 por ciento, con 270 personas menos.

Según ha detallado la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, el paro de larga duración se redujo hasta las 4.992 personas, el registro más bajo de los últimos diez años, mientras que el paro juvenil se situó en 2.427 personas, la cifra más baja de los últimos ocho años.

Además, la tasa de paro fue la más baja registrada en un mes de enero en los últimos 20 años, al situarse en el 5,09 por ciento.

Paralelamente, el número de afiliados a la Seguridad Social alcanzó las 252.156 personas, lo que representa el 50,84 por ciento del total de Baleares y el mayor volumen registrado en las últimas dos décadas.

En términos intermensuales, la afiliación disminuyó un 4,49 por ciento respecto al mes anterior, mientras que en términos interanuales se registró un incremento del 2,78 por ciento.

Por otra parte, en enero se formalizaron en Palma 9.515 contratos, de los que 5.872 fueron indefinidos y 3.644 temporales. La contratación indefinida aumentó un 20,45 por ciento respecto al mes anterior, aunque en términos interanuales registró un ligero descenso del 1,09 por ciento.

El sector con mayor contratación durante el mes fue el comercio, con 1.508 contratos, seguido de la hostelería, con 1.377.

En cuanto a la evolución del paro por colectivos, la variación intermensual muestra descensos en todos los grupos, como en las mujeres (-1,84%), los jóvenes (-4,97%) y los mayores de 45 años (-0,60%). En comparación con el mismo mes del año anterior, también se registra una reducción generalizada en el caso de las mujeres (-6,69%), los jóvenes (-6,00%) y los mayores de 45 años (-7,36%).

Por sectores, la construcción fue la actividad en la que más descendió el paro en enero, con una reducción del 13,98 por ciento.

En cuanto a ocupaciones concretas, entre las mujeres las mayores disminuciones se registraron entre las empleadas domésticas (108 personas, un 5,26% menos) y las limpiadoras (1.352 personas, un 3,36% menos). Entre los hombres, los mayores descensos se produjeron entre los camareros (370 personas, un 7,04% menos) y los albañiles (369 personas, un 4,40% menos).