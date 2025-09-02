El paro sube en 582 personas en agosto en Baleares, aunque se reduce un 7,6% interanual

Archivo - Una mujer asa por una oficina de empleo en una imagen de archivo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 582 personas en agosto en Baleares en relación al mes anterior (+2,3%) hasta los 25.968 desempleados, aunque a nivel interanual el paro bajó en las Islas un 7,6% (2.144 parados menos), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2002. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en Baleares (24 veces) mientras que ha bajado en 5 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2015.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 2.144 parados, lo que supone un 7,6% menos.

Por sectores, el paro bajó en Sin empleo anterior, 109 menos (-4.77%); Agricultura, 6 menos (-1.92%), mientras que se incrementó en Servicios, 566 más (+3.11%); Construcción, 116 más (+3.42%); Industria, 15 más (+1.28%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (18790), Construcción (3506), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (306), Industria (1190), Sin empleo anterior (2176).

En cuanto a sexos, de los 25.968 desempleados registrados en agosto, 14.784 fueron mujeres, 632 más (+4,5%) y 11.184, hombres, lo que supone un aumento de 614 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+5,8%).

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 27 parados más que a cierre del pasado mes (+1,1%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 1.219 desempleados (+5,47%).

Cataluña (+7.942), Madrid (+4.214) y País Vasco (+4.178) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Castilla-La Mancha Canarias y Navarra en donde menos, con retrocesos de 1.047, 873 y un 150, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En agosto se registraron 26.201 contratos en Baleares, un 12,7% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 16.186 fueron contratos indefinidos, cifra un 6,9% inferior a la de agosto del año anterior y 10.015, contratos temporales (un 20,8% menos).

Del número de contratos registrados en agosto, el 38,22% fue temporal (frente a un 31,33% del mes anterior) y un 61,78%, indefinidos (el mes precedente fue un 68,67%).