Paro.- Cabrer resalta la subida de afiliación y la calidad del empleo pero reconoce la "realidad" de los salarios bajos

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en la rueda de prensa sobre los datos de paro del mes de agosto. - EUROPA PRESS

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha reivindicado el aumento de la afiliación a la Seguridad Social y la calidad del empleo durante el mes de agosto, aunque ha reconocido que los salarios insuficientes son una "realidad" en Baleares.

De esta manera ha respondido la representante del Govern al ser preguntada en rueda de prensa por la valoración negativa que hacen los sindicatos de los datos del paro del mes de agosto en lo que se refiere a los sueldos.

En ese sentido, ha destacado se hace "mucho trabajo" en materia de negociación colectiva para atender a esta situación y ha puesto los ejemplos de la firma de los convenios de hostelería y el TIB, en los que ha indicado que hubo una "subida importante" de salarios.

"El Govern hace todo el trabajo que puede en las negociaciones colectivas pero no es de nuestra competencia, sino de los agentes sociales", ha subrayado.

Además, ha apuntado que en el sector público que sí le corresponde al Govern se ha descongelado la subida salarial de los trabajadores públicos de 2020 y 2021 y también recibirán una indemnización por insularidad, por lo que ha afirmado que el Govern toma "todas las medidas posibles" para que las relaciones laborales sean "sanas, correctas y lo mejor retribuidas para que estén adecuadas al coste de la vida".