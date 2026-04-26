El parque de los Bomberos de Mallorca en Inca amplía sus instalaciones con un gimnasio y unos vestuarios - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parque de los Bomberos de Mallorca en Inca ha ampliado sus instalaciones con la habilitación de un gimnasio y unos vestuarios en la planta baja.

Las obras, finalizadas el pasado mes de marzo, han afectado a una superficie aproximada de 130 metros cuadrados, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

En la planta baja, separada en siete módulos, se han habilitado dos zonas de vestuarios y un gimnasio para que los bomberos puedan reforzar su preparación física.

La instalación cuenta también con una galería exterior que conecta el edificio existente con la nueva estructura, facilitando la circulación y el uso diario de las instalaciones.

La ampliación se ubica en la zona asfaltada, situada entre el edificio principal y la torre de prácticas del Parque de Bomberos, en la carretera MA-13A.

Para ejecutar el proyecto se ha optado por un sistema de módulos prefabricados que permite una instalación "ágil y eficiente". El diseño incorpora elementos de sostenibilidad, ya que emplea materiales de bajo impacto ambiental que garantizan un rendimiento térmico, acústico y de resistencia frente a condiciones climáticas adversas.

La ampliación del parque de bomberos de Inca se enmarca en la estrategia del Consell de Mallorca que contempla distintas inversiones a lo largo de 2026, como la renovación de la flota de vehículos con más de 15 años de antigüedad con la incorporación de cuatro bombas urbanas ligeras, tres bombas rurales pesadas y varios furgones de salvamento.

Además, durante este año se destinarán cinco millones de euros al nuevo parque de bomberos de Santanyí, que será la novena instalación de los Bomberos de Mallorca; 450.000 euros para la adquisición de equipamiento de primera intervención en siniestros de gran alcance con condiciones meteorológicas adversas; y 240.000 euros para la renovación del vestuario de intervención.