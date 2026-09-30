El Parque Natural de s'Albufera cerrará del 5 al 18 de octubre por obras de mejora en caminos y observatorios

Parque Natural de s'Albufera de Mallorca - CAIB

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural de s'Albufera de Mallorca permanecerá cerrado al público entre los días 5 y 18 de octubre, ambos incluidos, para llevar a cabo diferentes obras de mejora en los caminos y los observatorios del espacio natural protegido.

Según ha detallado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, se adecuarán dos caminos por los que transcurren itinerarios del Parque, se acondicionará la explanada del centro administrativo y se instalará una cubierta térmica que actuará como aislante para evitar las altas temperaturas en el interior de los observatorios durante los meses de verano.

Así, durante estos días no se podrá acceder mientras se ejecuten los trabajos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y facilitar el desarrollo de las actuaciones.