Pasa a disposición judicial un conductor ebrio tras chocar contra la puerta de un garaje en Son Espanyolet

Coche accidentado contra la puerta de un garaje en Son Espanyolet. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha puesto a disposición de la justicia a un hombre de 29 años de edad y nacionalidad canadiense, por conducir un vehículo con una tasa de alcoholemia que triplicaba el límite permitido y chocar contra la puerta de un garaje particular.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado al recibir una llamada al 092 en la que se informaba de un accidente de tráfico en la barriada de Son Espanyolet.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que cuando llegaron los agentes encontraron un turismo que había impactado contra la barrera metálica de acceso al aparcamiento de un edificio. El conductor se encontraba sentado en el exterior del vehículo y manifestó a los policías que se arrepentía de lo ocurrido, ya que se había quedado dormido.

Los agentes observaron que el hombre presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Al ser sometido a la prueba de etilometría, dio un resultado positivo de 0,83 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que triplica el máximo legal permitido de 0,25 mg/l.

Dado que tenía previsto abandonar el país de forma inminente, el joven fue detenido como autor de un presunto delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor con tasa superior a la legalmente establecida, ya que no se garantizaba su personación ante la autoridad judicial.

El vehículo era de alquiler y fue retirado del lugar por una grúa municipal. Una vez concluidas las diligencias por parte de la Sala de Atestados, el detenido ha pasado a disposición judicial.