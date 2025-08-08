Pasa a disposición judicial el detenido por atropellar al cantante Jaume Anglada en Palma

El joven detenido por atropellar al cantante Jaume Anglada pasa a disposición judicial en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El joven detenido por supuestamente atropellar al cantante mallorquín Jaume Anglada la madrugada de este viernes ha pasado a disposición judicial sobre las 17.20 horas.

El sospechoso ha llegado escoltado por agentes de la Policía Local de Palma para ser puesto ante el juez de guardia de detenidos, quien le tomará declaración y decidirá si le deja en libertad o le manda a prisión de forma provisional.

El joven, quien presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado --el triple de lo permitido--, ha sido detenido poco después de los hechos gracias a la colaboración de varios testigos, quienes anotaron la matrícula en el momento que huía del lugar de los hechos.

Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente ha tenido lugar sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta sobre la que iba Anglada y ha abandonado el lugar dejándole malherido.

Debido a las heridas de extrema gravedad, el artista ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece ingresado en la UCI pendiente de evolución.