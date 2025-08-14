Pasa a disposición judicial el inspector de la Policía Nacional detenido en la operación contra el blanqueo

Archivo - Un furgón policial en los juzgados. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El inspector de la Policía Nacional detenido en el marco de la operación desplegada en Mallorca contra el blanqueo de capitales ha pasado este jueves a disposición judicial.

Faustino Nogales, que fue jefe del Grupo II de Estupefacientes ha llegado alrededor de las 09.00 horas a los juzgados de Vía Alemania para prestar declaración ante el juez.

Cabe recordar que a última hora de este miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la prisión provisional comunicada para nueve de los detenidos en el marco de la macrocausa que se está investigando por blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho.

Tres de los arrestados podrán eludir la prisión provisional si consignan fianzas de 10.000 euros; 3.000 euros y 2.000 euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), que también ha indicado que la causa está bajo secreto de sumario.

REGISTROS ESTE LUNES

La operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil explotó la mañana de este lunes y también ha dejado múltiples registros en distintos municipios de la isla. Al menos uno de ellos ha sido en un despacho de abogados. Uno de los puntos en los que se centró el despliegue policial fue el número 8 del Paseo Mallorca de Palma, donde precisamente se ubica en despacho de abogados.

Varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional efectuaron un registro en el mencionado edificio e intervinieron varias cajas con efectos y documentación.