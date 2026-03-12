Los pasajeros en el aeropuerto de Eivissa caen un 2,9% en febrero

Archivo - Aeropuerto de Ibiza - AENA / RAUL URBINA - Archivo

EIVISSA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Eivissa cerró el pasado mes de febrero con 207.486 pasajeros, lo que supone una caída del 2,9% respecto al mismo periodo del año pasado.

Según ha informado Aena en un comunicado, un total de 188.055 viajeros se movieron en conexiones nacionales, un 3,7% menos que en 2025. Por su parte, 18.892 optaron por destinos internacionales, lo que representa un incremento interanual del 2,9%.

Entre los principales mercados internacionales destacan Países Bajos, con 8.120 viajeros; Reino Unido, con 4.298; Alemania, con 2.804 y Francia, con 2.328.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto de Eivissa gestionó 2.449 vuelos entre despegues y aterrizajes, lo que supone un descenso del 2,6% en comparación con el mes de febrero de 2025.

Entre enero y febrero, un total de 406.539 pasajeros transitaron por el aeropuerto, un 4,3% menos que en el mismo periodo del año pasado. Durante estos dos meses se atendieron 5.004 vuelos, lo que representa una disminución del 3,5%.