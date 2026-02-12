Los pasajeros bajan un 4,1% en enero en el aeropuerto de Menorca

Archivo - Una persona en el aeropuerto de Menorca vacío - Adrià Riudavets - Europa Press - Archivo
MENORCA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El aeropuerto de Menorca contabilizó el pasado mes de enero 82.872 pasajeros, una cifra que implica una disminución del 4,1 por ciento, respecto al mismo mes de 2025.
Según ha informado Aena, del total de viajeros, 80.459 volaron hacia o desde alguna ciudad española, mientras que 1.974 optaron por conexiones internacionales. Reino Unido sumó 1.966 pasajeros.
En cuanto a los movimientos de aeronaves, el aeropuerto de Menorca atendió 1.261 vuelos, un 5,5 por ciento menos que en enero de 2025.