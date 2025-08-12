Los pasajeros nacionales del aeropuerto de Menorca descienden un 3,1% en julio

MENORCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Menorca contabilizó el pasado mes de julio un total de 304.827 pasajeros que se desplazaron en vuelos nacionales, lo que supone un 3,1 por ciento menos que en el mismo periodo de 2024, mientras que 417.916 pasajeros optaron por conexiones con el extranjero, un 2,6 por ciento más que el año pasado.

De este modo, el aeródromo menorquín ha recibido un total de 723.507 pasajeros, un 0,1 por ciento más respecto al mismo mes del 2024.

Por su parte, el número de vuelos que han despegado o aterrizado en el aeropuerto de Menorca, un total de 5.482, suponen un 1,6 por ciento menos que en julio del año pasado.

Entre enero y julio, 2.314.133 pasajeros han circulado por las instalaciones aeroportuarias, lo que significa un 1,5 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. En relación a las operaciones, se han atendido 21.012 vuelos, un 1,7 por ciento más.