Pasan a disposición judicial los detenidos en la última redada de la operación contra el blanqueo en Mallorca

PALMA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los arrestados en la última redada llevada a cabo por la Guardia Civil y la Policía Nacional en el marco de la operación Enroque Bal - Manso contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales han pasado a disposición de la autoridad judicial.

El operativo, desarrollado el miércoles en distintos puntos de Mallorca, se saldó finalmente con la detención de 12 personas sospechosas, han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

También se llevaron a cabo 18 registros en Palma, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Cala Ratjada y Son Severa en los que intervinieron diferentes cantidades de dinero y droga.

Esta mañana han sido conducidos hasta los juzgados de Vía Alemania al menos nueve de los arrestados en la última redada, aunque no se descarta que a lo largo del día pudiera hacerlo alguno más.

Todos ellos están investigados en el marco de la macrooperación contra el blanqueo de capitales y el narcotráfico que se explotó a principios de agosto y que permanece bajo secreto de sumario.

Entre las decenas de detenidos se encuentran el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales, el líder de los United Tribuns Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez.