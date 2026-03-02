El paso de la borrasca Regina por Baleares: consulta la previsión del tiempo para los próximos días

Archivo - Vehículos y mobiliario urbano en Palma sucio de lluvia de barro. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Regina provocará chubascos y calima en Baleares, por lo que algunas precipitaciones podrían ir acompañadas de barro, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días.

Los efectos del paso de la borrasca serán más notables a partir del martes. Asimismo, se registrará polvo en suspensión que dará lugar a calima en la Península y Baleares, por lo que algunas precipitaciones podrán ir acompañadas de barro. Las temperaturas, en todo caso, experimentarán pocos cambios, aunque pueden superarse los 22ºC.

La semana seguirá con lluvias y de cara al jueves y el viernes en el archipiélago podrían ser fuertes y persistentes, con acumulados significativos además de ir acompañadas de tormenta y granizo.

Durante el fin de semana, podría continuar la inestabilidad en el área mediterránea peninsular y Baleares, aunque en principio irá a menos.