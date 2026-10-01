El patio de Ca n'Oleo acoge una exposición con cinco esculturas de la artista Isabela Lleó - CAIB

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha presentado una nueva edición del programa 'Art al pati' con una exposición de la artista Isabela Lleó en el patio de Ca n'Oleo.

Bajo el título 'Qüestions orgàniques', la muestra reúne cinco esculturas de alabastro que se podrán contemplar hasta el 5 de enero de 2027, ha informado la Conselleria en un comunicado.

La exposición busca acercar al público una selección de obras de una artista con una trayectoria marcada por el diálogo entre arte, ciencia y naturaleza.

Lleó trabaja con una amplia variedad de materiales y técnicas, y combina los procedimientos tradicionales de la escultura, el grabado y la pintura con el video, la fotografía y las metodologías digitales.

Estas obras se trabajaron en Es Llombards, Mallorca, y están inspiradas en la naturaleza, el agua y el amor, en el sentido espiritual. En las cinco piezas escultóricas, ha indicado el Govern, el alabastro, un material lumínico y traslúcido, es el "principal protagonista".

Las piezas, ha señalado la artista, surgieron a partir de cerca de 800 kilos de alabastro procedentes de las canteras de la Península. Durante una de las expediciones para buscar piedras con su furgoneta, una empresa le facilitó gratuitamente el material en un gesto de apoyo a su tarea artística.

Con ellas Lleó ha diseñado formas que evocan a las flores, los caracoles, los huevos o los cisnes, pero también a "formas cósmicas". El resultado son unas esculturas orgánicas en las que la piedra, la luz y la imaginación establecen un "diálogo abierto" con el espectador.

Los pedestales de madera y de marino que acompañan las obras también se han revisado y trabajado expresamente para la exposición como un elemento más integrado en la presentación del conjunto.

El conseller de Turismo, Cutura y Deportes, Jaume Bauzá, durante el encuentro con la artista en Ca n'Oleo, ha considerado que esta nueva edición de 'Art al pati' "refuerza la voluntad de convertir el patio de este edificio en un espacio de acercamiento a la creación artística contemporánea y de ofrecer al público la oportunidad de descubrir propuestas que establecen puentes entre el arte, la ciencia y la naturaleza".