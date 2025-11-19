Pavón exige al Gobierno que actúe ante la crisis migratoria: "Basta ya, Baleares no puede más"

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, en el Parlament - PARLAMENT

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha exigido al Gobierno de España que actúe ante la crisis migratoria, subrayando que las políticas de inmigración y cooperación "no son ni serán jamás suficientes" si se "sigue permitiendo que las Islas sean la puerta de entrada de inmigración irregular a España y a Europa".

"Basta ya, Baleares no puede más", ha dicho este miércoles en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament solicitada por el PSIB para explicar su idoneidad en el cargo.

Para el director general, la crisis migratoria es "un reto mayúsculo" y una de las "principales preocupaciones" de los ciudadanos. Así, ha defendido que la inmigración debe ser "legal, controlada y regulada".

Entre sus líneas de trabajo, ha situado como prioridad inmediata el refuerzo del Servicio de Inmigración, a su parecer, una medida "imprescindible" para impulsar nuevas políticas de integración de la inmigración regular "realistas, útiles y adecuadas" a la realidad social de Baleares.

También ha indicado que el Govern impulsará un plan de integración de personas migrantes con el objetivo de que "las personas que llegan con la voluntad de aportar encuentran oportunidades, simplificar trámites y darles más y mejores oportunidades de las que están teniendo hasta ahora".

Por otro lado, Pavón ha aprovechado su primera comparecencia en la Cámara para reprochar a algunos grupos políticos que lo "juzgarán" y "sentenciaran" antes de comenzar en el cargo. "Esperaba, lo veía lógico, que se me dejara trabajar y unos meses después se me juzgará, no antes", ha dicho.