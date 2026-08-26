Pedro Rosselló, nuevo director insular de Turismo para la Oferta y la Calidad del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pedro Rosselló será el nuevo director insular de Turismo para la Oferta y la Calidad del Consell de Mallorca y tomará posesión el próximo 1 de septiembre en sustitución de Clara del Moral que se jubila y deja el cargo.

Licenciado en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB), Rosselló (Palma, 1967) ha ejercido la abogacía durante más de 25 años, con despacho profesional en Manacor.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una destacada experiencia en el ámbito de la gestión pública que incluye diferentes responsabilidades en el Ayuntamiento de Manacor, donde fue teniente de alcalde y delegado de Medio Ambiente e interior durante la legislatura 2007-2011. Posteriormente, entre 2011 y 2015, ocupó el cargo de secretario general del Instituto Balear de la Natura (Ibanat), que depende de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio.

Entre 2015 y 2017 ejerció como alcalde del Ayuntamiento de Manacor y, posteriormente, entre 2018 y 2019, fue primer teniente de alcalde y delegado de Medio Ambiente del consistorio.

También ha desarrollado responsabilidades políticas en el Consell de Mallorca como consejero electo del Grupo del Partido Popular durante la legislatura 2019-2023.

Su experiencia combina, así, una larga trayectoria profesional en el ámbito jurídico con más de dos décadas de experiencia en la gestión pública e institucional, tanto en el ámbito municipal, como en el insular y el autonómico.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha asegurado que, con la incorporación de Pedro Rosselló al Departamento, se continuará impulsando la Dirección Insular tal como se ha hecho hasta ahora y se continuarán haciendo pasos hacia delante en materia de políticas turísticas y, de lucha contra la oferta ilegal. Ginard ha agradecido el trabajo y la dedicación, que ha llevado a cabo Clara del Moral durante el tiempo que ha ocupado el cargo.