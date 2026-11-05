Pedro Sánchez participará en un acto de campaña en Palma el próximo sábado 14 de noviembre

Archivo - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el XV Congreso del PSIB-PSOE. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará el próximo sábado 14 de noviembre en un acto de campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre que se celebrará en Palma.

El acto político tendrá lugar a las 11.30 horas en el recinto de Son Fusteret, según ha anunciado la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, en su cuenta de la red social X.

"¡El 14 de noviembre, a las 11.30 horas, llenamos Son Fusteret con Pedro Sánchez! Para continuar avanzando en derechos, igualdad y oportunidades. Con la fuerza de la gente", ha escrito la también presenta del Congreso de los Diputados.

Como reclamo, Armengol ha publicado un vídeo en el que asegura que "algunos hace años que repiten tres mentiras": "Todos los políticos son iguales, y ha quedado claro que no; la ultraderecha es imparable, pero en Estados Unidos y Brasil les han dicho que no; y que estas elecciones ya están decididas".

"Pero hay una cosa con la que no han contado, la fuerza de la gente. Hay un futuro posible con más servicios públicos, más pensiones y más vivienda", ha zanjado la 'número uno' de la lista del PSIB al Congreso por Baleares.

La visita de Sánchez a Palma podría ser, a la espera de conocer la agenda del resto, la tercera visita de un candidato a la Presidencia del Gobierno a Baleares.

El primero fue el líder de Vox, Santiago Abascal, quien a finales de octubre pasó por Maó, Palma y Eivissa, y el sábado 8 de noviembre está previsto que la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, participe en un acto en el centro de la capital balear.