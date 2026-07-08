Las peñas de Andratx entregan a Cáritas un lote de alimentos adquiridos con la recaudación de la Brutatló. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las peñas de Andratx han entregado a Cáritas del municipio un lote de alimentos de primera necesidad valorado en 1.200 euros, adquirido gracias a la recaudación solidaria realizada durante la celebración de la Brutatló 2026.

La iniciativa, impulsada directamente por la organización de la Brutatló con la colaboración de las peñas, pone de manifiesto, un año más, el carácter solidario de este evento, que combina deporte, convivencia y compromiso social, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

La entrega tuvo lugar este martes en la sede de Cáritas de Andratx, donde representantes de la organización y de las peñas hicieron entrega del lote de alimentos, que contribuirá a reforzar la labor que la entidad desarrolla en apoyo de las personas y familias del municipio que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La edición de este año, celebrada en memoria de David Villanueva, permitió además realizar una donación de 2.000 euros a la asociación balear de esclerosis múltiple (Abdem).

La Brutatló se ha consolidado como una de las actividades más participativas y esperadas del calendario festivo de Andratx. Más allá de su carácter lúdico y deportivo, el evento mantiene un marcado componente solidario, convirtiendo la implicación de participantes, peñas, voluntariado y entidades colaboradoras en acciones que repercuten directamente en beneficio de quienes más lo necesitan.

Desde el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Andratx, que dirige el regidor Lluís Toni Sieiro, se ha agradecido el compromiso de la organización de la Brutatló, de las peñas, del voluntariado y de todas las personas que han colaborado para hacer posible esta iniciativa solidaria, destacando el valor de la colaboración entre entidades y ciudadanía.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que la Brutatló demuestra cada año que la solidaridad también forma parte de las fiestas.

"Gracias al compromiso de la organización, de las peñas, del voluntariado y de todas las personas participantes, esta iniciativa vuelve a transformarse en una ayuda directa para las familias que más lo necesitan. Es un orgullo comprobar cómo la implicación de nuestro municipio trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un ejemplo de compromiso y generosidad", ha afirmado la primer edil.