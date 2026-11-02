Pere Joan Pons tomará posesión como delegado del Gobierno en Baleares en un acto este martes

Archivo - El diputado del PSOE, Pere Joan Pons, interviene en una sesión plenaria - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, tomará posesión del cargo en un acto este martes, 3 de noviembre, que se celebrará en la sede de la Delegación, en Palma.

El acto tendrá lugar a las 16.00 horas, según ha informado la Delegación del Gobierno, una semana después de que el Consejo de Ministros aprobara el cese de Alfonso Rodríguez como delegado y, al mismo tiempo, el nombramiento de Pons.

Nacido en Palma, Pons es Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Licenciado en Derecho por la UB, y está especializado en Derecho de la UE, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Público por la Universidad Paris-XI.

Fue diputado de las Cortes Generales entre 2016 y 2023, y posteriormente obtuvo un escaño de senador, función que ha ejercido hasta la fecha, junto a la de presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Rodríguez, por su parte, ya anunció el pasado mes de julio que volvía a presentarse a la alcaldía de Calvià en las elecciones previstas para 2027.