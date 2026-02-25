Perelló (MÉS) critica la gestión del Consell en movilidad: "Promete limitaciones pero solo amplía carreteras"

Archivo - Portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha criticado las políticas de movilidad impulsadas por la institución insular que, a su entender, "han fracasado". "Prometen limitaciones de vehículos, pero solo ofrecen ampliaciones de carreteras", ha subrayado.

Como ejemplos, la ecosoberanista ha mencionado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso del Consell contra la eliminación del carril bus-VAO y, por otro lado, que la institución "aplaza indefinidamente" la limitación de la entrada de vehículos.

En una nota de prensa este miércoles, la formación ha considerado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desmonta los argumentos del Consell y "pone de relieve que las propuestas de movilidad del gobierno actual no se han preparado ni debatido con rigor público".

A su entender, la única respuesta visible del Consell ha sido la ampliación de carriles y reconfiguraciones de vías como la Vía de Cintura, con intervenciones que "incrementan la capacidad para el vehículo privado y al mismo tiempo consolidan un modelo de movilidad basado en coche, en lugar de priorizar transporte público y alternativas sostenibles".

Para la portavoz de MÉS, la movilidad en Mallorca "no se trata solo de distribuir asfalto, sino de transformar el modelo". "Es una absurdidad prometer limitaciones de vehículos y, a su vez, apostar por más infraestructuras pensadas para el coche privado", ha agregado.

En este sentido, ha indicado, el equipo de gobierno insular "está más preocupado por contentar sectores económicos que por defender el interés general". "La ciudadanía necesita respuestas valientes, no anuncios vacíos ni aplazamientos perpetuos", ha sostenido.

Finalmente, ha remarcado que su formación continuará exigiendo medidas de movilidad que prioricen el transporte público, la reducción de vehículos privados y la implementación de regulaciones con calendario y objetivo claros.