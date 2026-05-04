Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Baleares bajan 11,21% en marco

Foto recurso apartamentos turísticos - COMPROMÍS

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de Baleares registraron en marzo un total de 78.589 pernoctaciones, un 11,21% menos que el mismo mes del año anterior, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo al número de viajeros, los que optaron en el tercer mes del año en Baleares por esta modalidad de alojamiento ascendieron a 13.520, un 17,89% menos que el año pasado.

Del total de viajeros que optaron por los apartamentos turísticos en el archipiélago en marzo, 10.940 eran extranjeros y 2.580 eran residentes en España, con una estancia media de 5,81 días.

Estadística estima que permanecieron abiertos 3.229 apartamentos en marzo en las Islas, con una capacidad de 11.746 plazas. El grado de ocupación se eleva al 47,56% por apartamentos. El personal empleado ascendió a 603 personas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural alojaron en el tercer mes del año en Baleares a 23.615 viajeros, 17.980 de ellos extranjeros y 5.635 nacionales, y sumaron 68.652 pernoctaciones en total, con una estancia media de 2,91 días.

La encuesta estima una oferta de 5.848 plazas en 275 alojamientos, con una ocupación media del 47,39% por habitaciones y 1.957 personas empleadas.

En toda España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros aumentaron un 5,6% en marzo respecto al mismo mes de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos crecieron un 1,1% respecto al mismo mes de 2025, las de campings un 15,7%, las de turismo rural un 4,9% y las de albergues un 15,4%.