Archivo - Llegada de turistas a Baleares, a través del Plan Piloto Turismo. - CAIB - Archivo

PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares han subido un 3,3% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 7,1 millones de pernoctaciones y encadenar dos meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 6,65% más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1,3 millones de viajeros.

Por nacionalidad, 158.185 eran residentes en España, el 11,49%, mientras que 1,2 millones (88,51%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 6,8% y los extranjeros aumentaron un 6,6%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 401.572 las realizaron residentes en España (un 5,59%), mientras que 6,7 millones (94,41%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 128,76 euros, lo que representa una subida del 7,6% interanual. En general, los precios subieron un 5,26% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en octubre una ocupación del 67,61% y el sector hotelero empleó a 64.814 personas (un incremento del 10,1% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,77%, seguida de Baleares (67,61%) y Madrid (63,67%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (42,96%), Asturias (43,27%) y Cantabria (45,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,67%) en octubre junto a Canarias (18,12%) y Andalucía (15,68%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a octubre del año anterior en Ceuta (+20,13%) y en Madrid (+14,97%). La menor subida se registra en Navarra, con una tasa de variación anual del +2,54%.