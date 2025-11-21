Las pernoctaciones hoteleras en Baleares empeoran en octubre y bajan un 1,1%

PALMA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares en octubre empeoran y descienden un 1,1% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 6,96 millones de operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 4,57% menos de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1,29 millones de viajeros.

Por nacionalidad, 143.232 eran residentes en España, el 11,03%, mientras que 1,15 millones (88,97%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 11,9% y los extranjeros se redujeron un 3,6%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 419.992 las realizaron residentes en España (un 6,03%), mientras que 6,54 millones (93,97%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 118,4 euros, lo que representa una subida del 7,8% interanual. En general, los precios subieron un 7,32% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en octubre una ocupación del 66,51% y el sector hotelero empleó a 58.864 personas (un incremento del 3,7% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 76,2%, seguida de Madrid (66,62%) y Baleares (66,51%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (41,15%), Extremadura (43,11%) y Asturias (44,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,32%) en octubre junto a Canarias (18,66%) y Cataluña (15,8%).