Persecución en Manacor: un motorista sin carnet huye de la Policía Nacional a gran velocidad

Agentes de la Policía Nacional en la comisaría de Manacor. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente conducir una motocicleta a gran velocidad por las calles de Manacor y huir de los agentes que le pidieron que se detuviera.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado mientras varios agentes realizaban labores de prevención de la delincuencia en la circunvalación de la autopista, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

En un momento dado fueron adelantados por una motocicleta de gran cilindrada que circulaba, por el arcén, a una velocidad superior a la permitida.

Aunque reclamaron al conductor que detuviera la marcha, haciendo uso de los indicativos luminosos y acústicos, este hizo caso omiso. Tampoco respondió cuando los propios policiales emplearon un megáfono para pedirle que frenara.

El motorista, siempre de acuerdo con la versión de la Policía, fue zigzagueando entre los vehículos hasta conseguir darse a la fuga. En cualquier caso, los agentes pudieron anotar la matricula y percatarse de que el sospechoso tenía unos tatuajes en la espalda.

Con esta información pudieron comprobar que el hombre estaba registrado en las bases de datos policiales y que carecía de permiso de conducir. La moto, además, no tenía el seguro en vigor.

El hombre, de origen colombiano, fue arrestado como supuesto autor de un delito de desobediencia grave y otro contra la seguridad vial.