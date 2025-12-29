El personal del IbDona y de RTVE recogen 100 kilos de alimentos para los usuarios del comedor social Zaqueo - CAIB

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El personal del IbDona y de la delegación de RTVE en Baleares han recogido alrededor de 100 kilos de alimentos destinados a los usuarios del comedor social Zaqueo.

La directora del IbDona, Cati Salom, ha entregado los productos en nombre de ambos equipos al secretario de la entidad, Carles Mulet, ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

La campaña de recogida de alimentos empezó el pasado 1 de diciembre. Con los productos donados, los voluntarios de Zaqueo podrán preparar comidas para el servicio que provee raciones a los 250 usuarios que la organización atiende a diario en la plaza del Mercadal de Palma.

Zaqueo es una entidad social sin ánimo de lucro que desde 1998 ofrece alimentación básica en forma de comidas preparadas a personas en situación de vulnerabilidad económica.