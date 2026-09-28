El personal de S'Estel cobra el plus de peligrosidad y los atrasos desde enero de 2025

El personal de S'Estel cobra por primera vez el plus de peligrosidad y los atrasos desde enero de 2025 - CAIB

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El personal de la Fundación Instituto Socioeducativo S'Estel ha cobrado en su nómina de septiembre, por primera vez, el complemento de peligrosidad, una mejora retributiva con la que el Govern busca reconocer las especiales condiciones en las que los profesionales de la entidad desarrollan su trabajo.

Así lo ha explicado este lunes en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, que ha indicado que este primer abono incluye también los atrasos generados desde el 1 de enero de 2025, fecha desde la que la medida tiene efectos económicos.

Un total de 225 trabajadores de la fundación se benefician de este plus, cuya cuantía se adapta de forma proporcional a las características y funciones de cada puesto, así como a su exposición a situaciones de riesgo.

En este año 2026, el complemento puede alcanzar los 368,45 euros mensuales para los perfiles que trabajan de forma directa y habitual con los menores atendidos por la entidad.

Entre los profesionales que perciben la cuantía completa se encuentran educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares técnicos educativos, monitores de actividades y personal de atención terapéutica, entre otros. Para el resto de los puestos, el importe se adapta a las funciones desempeñadas y a las condiciones de su día a día.

La consellera del ramo, Sandra Fernández, ha destacado que con este pago el Ejecutivo autonómico cumple "con un compromiso con los trabajadores de S'Estel" y reconoce unas condiciones de trabajo "especialmente exigentes, tanto por la responsabilidad que asumen como por las situaciones a las que tienen que hacer frente".

La actividad de S'Estel implica la atención e intervención con menores sujetos a medidas judiciales. El nuevo complemento, que da respuesta a una reivindicación histórica de la plantilla, busca compensar de forma efectiva el riesgo físico, la intensidad de la intervención y la carga emocional.