Las personas entre 20 y 49 años ingresados en hospitales de Baleares superan por primera vez a otros colectivos

Arranz ve "inviable" la apertura del ocio nocturno a partir del 26 de julio aunque, matiza, "aún no hay ninguna decisión tomada"

PALMA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha advertido que, en la actualidad, y por primera vez, la personas de entre 20 y 49 años ingresados en los hospitales de las Islas superan a otros colectivos.

Según ha informado el doctor Javier Arranz este viernes en rueda de prensa, junto a la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, a nivel asistencial, en la actualidad en Baleares hay 110 personas ingresadas en planta y 30 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que supone un 10 por ciento del total.

En esta línea, ha apuntado que, por primera vez, las personas de entre 20 y 49 años ingresadas en los hospitales de las islas superan a otros colectivos de más edad. "Esto es un cambio cualitativo", ha advertido Arranz, quien ha añadido que, "la mayoría de estos ingresos son padres de gente más joven".

Asimismo, ha añadido, se ha producido un aumento de casos que han requerido de ingreso en personas entre cero y 19 años, "los cuales se mantienen bajos pero empiezan a ser notables", ha señalado.

De este modo, ha considerado que, en este momento de la pandemia, la actuación de los jóvenes es "clave" para evitar que los contagios y los ingresos sigan aumentado.

Por ello, ha pedido, como ha hecho la consellera, "limitar los encuentros al máximo y usar las mascarillas en aquellos espacios donde haya aglomeraciones"; así como también, que, aquellos que aún no lo hayan hecho, pidan cita para vacunarse.

INCIDENCIA

En cuanto a la incidencia, el doctor Arranz ha apuntado que "en pocos días se ha pasado de tener pocos casos positivos a un aumento importante de los mismos, demostrándose, de nuevo, la gran capacidad de transmisión del virus, básicamente entre aquella población no protegida, bien porque no ha pasado la enfermedad o bien por que no tienen la vacuna puesta".

Así, actualmente, la incidencia acumulada a 14 días (IA14) en Baleares es de 513 casos por cada 100.000 habitantes, con una tasa de positividad a siete días del 10,84%.

Por islas, en Menorca, la IA14 en está en 1.050 casos positivos por cada 100.00 habitantes, con una tasa de positividad del 18%; en Ibiza, la IA14 es de 546,7 casos y la tasa de positividad se sitúa en el 15%; en Mallorca, la IA14 se sitúa en 454 casos por cada 100.000 habitantes, con una positividad del 11% y, por último, en Formentera, la IA14 está en 294 casos, con una positividad a siete días del 11%.

Mientras, por edades, las franjas con mayor incidencia son las de los jóvenes de entre 16 y 29 años de edad, con 1.600 casos por cada 100.000 habitantes, y de las personas de entre 30 y 39 años, con 648 casos por cada 100.000 habitantes.

CÓMO VE ARRANZ EL VERANO EN BALEARES

Con estas cifras, el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares ha considerado que "aún no se ha alcanzado el pico máximo de contagios en Baleares, sobre todo en las islas de Mallorca e Ibiza".

Ante la situación epidemiológica, y pese a que es "complicado" el hacer predicciones, Arranz ha vaticinado un verano en el que "no solo cabe esperar que continúe la subida de casos positivos, si no esperar a la bajada de estos que, como ha ocurrido anteriormente, puede ser muy lenta".

FUTURO DEL OCIO NOCTURNO

Por ello, ha afirmado ver "inviable" la apertura del ocio nocturno en las Islas a partir del próximo 26 de julio. "La realidad siempre supera los deseos de los empresarios y de la sociedad, y vistos los cierres y vueltas atrás de otras comunidades, no se ve viable la apertura del ocio nocturno en estos momentos", ha incidido.

Sin embargo, ha precisado el doctor Javier Arranz, "no hay ninguna decisión tomada". "Durante estos días se acabaran de concreta qué pasará", ha asegurado.