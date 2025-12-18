El PIB de Baleares se ha multiplicado por 10 desde la entrada de España en la Unión Europea

Archivo - Dependencias del Parlamento Europeo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PIB de Baleares ha pasado de 4.536 millones de euros --755.048 millones de pesetas-- en 1986, año de la entrada de España en la Unión Europea, a 42.084 millones de euros en 2023, lo que supone que la economía del archipiélago se ha multiplicado casi por diez desde la adhesión a la UE.

En estas cuatro décadas, además, la población del archipiélago ha pasado de 680.933 personas a superar los 1,2 millones de habitantes, es decir, casi el doble.

Son datos que se han dado a conocer este jueves, por parte del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, que han presentado 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

En contexto, esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

En estas cuatro décadas, también ha experimentado un notable crecimiento el número de personas que viven en Baleares y que proceden de algún país de la Unión. Mientras que en el año 1998 había en Baleares 27.286 personas con nacionalidad de otro país de la Unión Europea, en el año 2022 este número era de 82.116 personas, casi el 7% del total de aquel año.

En materia turística, los datos reflejan que el archipiélago recibió en el año 2024 un total de 17,4 millones de turistas procedentes de países del Espacio Económico Europeo, con especial prevalencia de los procedentes de Alemania, Francia e Italia.

También, este proyecto pretende demostrar que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces se imagina. Por eso, en este 40 aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las Comunidades y Ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

Entre las contribuciones económicas de la adhesión al espacio común, destacan el programa SOIB Jove, el programa Green Hysland para desplegar la primera red insular de hidrógeno verde en España, ubicada en Mallorca; fondos para el proyecto Posbemed 2 de gestión de la posidonia, así como contribuciones en materia de rehabilitación de viviendas.

También con aportaciones de la UE se ha construido un nuevo centro infantil y primaria (CEIP) Sant Ferrant de Ses Roques (Formentera) y la nueva depuradora en Ferreries (Menorca).

Por otra parte, en 2025, el Govern ha adelantado 13 millones de euros del primer pago de las ayudas directas de la PAC, beneficiando a 4.014 agricultores y ganaderos. En la campaña PAC 2024, el Fogaiba contó con 7,42 millones de euros para 7.419 beneficiarios y en abril de 2025 se pagaron 5,51 millones de euros adicionales de la PAC 2024.

UNA DECISIÓN HISTÓRICA

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

Además, Calleja ha insistido en que España "no solo se ha beneficiado de la Unión Europea, sino que también ha contribuido a transformarla", actuando como "un socio leal, comprometido y profundamente europeísta".