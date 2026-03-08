Piden 10 años de prisión para dos jóvenes acusados de patronear una patera hasta Formentera con 18 personas a bordo

Archivo - Patera llegada a costas de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (09.30 horas) la vista previa del juicio contra dos jóvenes acusados de patronear una patera hasta Formentera con 18 personas a bordo.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a cinco años de prisión como supuestos autores de sendos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación, según expone la fiscal en su escrito de acusación, zarpó de las costas de Ain Benian (Argelia) la noche del 6 de junio de 2025 y llegó a s'Estufador (Formentera) ocho horas después.

Las condiciones de la patera, que carecía de elementos de seguridad y salvamento, pusieron en peligro la vida de las 18 personas que viajaban a bordo, de las cuales eran menores no acompañados.