Piden 18 años de prisión para tres acusados de traficar con cocaína, ketamina, MDMA y cannabis en Eivissa

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo lunes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra tres acusados de traficar con cocaína, ketamina, MDMA y cannabis en Eivissa.

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de 18 años de prisión --seis cada uno-- y al pago de multas que suman 180.000 euros como supuestos autores de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre febrero y mayo de 2022 en la isla de Eivissa, donde los tres se dedicaron a la venta de ketamina, MDMA y cannabis.

Para realizar sus actividades ilícitas empleaban un domicilio y un trastero de una empresa ubicada en un polígono industrial, ambos alquilados a nombre de uno de los encausados.

En ambos lugares los investigadores intervinieron diversas cantidades de los citados estupefacientes, más de 40.000 euros en efectivo y utensilios para la preparación y la venta de la droga.