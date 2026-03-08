Piden cinco años de prisión para un acusado de agredir sexualmente a un niño de cuatro años en Eivissa

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este jueves (09.50 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de agredir sexualmente a un niño de cuatro años en Santa Eulària des Riu.

La Fiscalía pide que sea condenado a cinco años de prisión y al pago de una indemnización de 4.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual continuado a menor de 16 años.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en mayo de 2023 en el domicilio en el que convivían el procesado con el menor cuando, en al menos dos ocasiones, el presunto autor lo agredió sexualmente.

El Ministerio Público solicita que en caso de que el acusado sea condenado se sustituya la pena de prisión impuesta por la expulsión de España durante siete años.