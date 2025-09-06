Piden cinco años de prisión para el patrón de una patera que llegó a Formentera con 20 migrantes a bordo

Archivo - Patera llegada a costas de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo jueves (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un joven acusado de patronear una patera que llegó a Formentera con 20 migrantes a bordo.

La Fiscalía interesa que sea condenado a cinco años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según recoge el fiscal en su escrito de acusación, los hecho se remontan al pasado 19 de febrero, cuando el procesado, de 27 años y nacionalidad argelina, manejó una patera con 20 migrantes a bordo desde Boumerdés (Argelia) hasta la playa de Es Ram (Formentera).

La embarcación, indica el representante del Ministerio Público, era de pequeñas dimensiones, no cumplía con los estándares de seguridad marítima internacionales, sobrepasaba en exceso su capacidad y no contaba con medidas de seguridad para la mayoría de pasajeros.

Realizada en estas condiciones, la travesía, que duró alrededor de 35 horas, podría haber tenido consecuencias tales como el ahogamiento o la hipotermia de alguno de los migrantes.

El señalado como supuesto patrón, siempre de acuerdo con el fiscal, recibió una compensación económica de parte de la organización asentada en Argelia que organizó el viaje a cambio de patronear la patera.

La Fiscalía, en cualquier caso, reconoce que el joven carecía de formación para gobernar una embarcación de estas características en alta mar, lo que "supuso un grave peligro para la vida de los pasajeros".