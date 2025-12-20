Piden colaboración para identificar a un vehículo que ha chocado con otros dos en Selva y se ha dado a la fuga

Vehículos estacionados en Selva dañados, con restos de otro vehículo escampados por la vía - POLICÍA LOCAL DE SELVA

PALMA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Selva ha pedido colaboración ciudadana para identificar un vehículo que ha chocado con otros dos, estacionados en el municipio, y se ha dado a la fuga.

En un mensaje en redes, la Policía Local de Selva ha informado que este sábado, hacia las 07.30 horas, ha sido requerida por la presencia de dos vehículos estacionados dañados en la zona de Sa Creu de Camarata, con restos de otro vehículo escampados por la vía.

Según ha explicado, un vehículo, que presuntamente circulaba esta madrugada, entre las 04.00 y las 06.00 horas, bajando de Caimari en dirección a Inca, habría colisionado contra los dos coches aparcados y se habría dado a la fuga, abandonando el lugar de los hechos.

Los propietarios de los vehículos ya han comparecido y se abrirán diligencias para identificar el tercer vehículo implicado.

En este sentido, la Policía Local de Selva ha pedido colaboración ciudadana. "Cualquier persona que haya oído ruido, visto algún vehículo con desperfectos, o tenga cualquier información, puede ponerse en contacto con la Policía Local de Selva", ha solicitado el cuerpo policial, agradeciendo de antemano la colaboración ciudadana.