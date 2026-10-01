Piden colaboración para reparar el exoesqueleto de rehabilitación del Hospital Sant Joan de Déu

Una paciente con un exoesqueleto de rehabilitación - CAIB

MENORCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit, a través del CentreBit Menorca, ha impulsado la creación de un grupo de trabajo multidisciplinario para la reparación del exoesqueleto de rehabilitación del Hospital Sant Joan de Déu de Palma y ha pedido la colaboración de profesionales de diversos sectores para sumarse al proyecto.

La iniciativa, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, tiene el origen en la búsqueda de soluciones por parte de una paciente y usuaria de este sistema, que puso en marcha la iniciativa después de que el equipamiento, fabricado en los Estados Unidos, sufriera una avería.

Teniendo en cuenta los problemas de distribución de este tipo de tecnología a Europa y a otras circunstancias ajenas en el centro sanitario, la reparación a través del fabricante resultaba "extraordinariamente complicada y costosa".

De este modo, con el apoyo del equipo médico del Hospital Sant Joan de Déu, la paciente, conocedora y beneficiaria de las actividades de fabricación digital que se llevan a cabo en el FabLab del CentreBit Menorca, se dirigió a la Fundación Bit para solicitar apoyo ante este reto.

A partir de este contacto, la Fundación Bit coordinó diferentes agentes locales interesados en implicarse. Desde el pasado mes de julio, el grupo de trabajo integrado por el Hospital Sant Joan de Déu Palma-Inca, Fundations.org (Makers Mallorca), ESMENT-AMADIP, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares y la Fundación Medios Ingeniería Industrial ya ha dado los primeros pasos para recuperar el exoesqueleto.

En esta primera fase, el consorcio mantiene abierta la puerta a la incorporación de nuevos colectivos y especialistas que quieran sumarse a un proyecto de gran impacto social, sanitario y tecnológico.

Desde el grupo de trabajo han hecho un llamamiento abierto a profesionales de la impresión 3D, la ingeniería, la robótica, el diseño de piezas, el prototipado o el asesoramiento técnico que quieran participar de manera voluntaria en la reparación de este equipamiento.