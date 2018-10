Piden crear un censo de enfermos de Hepatitis C

Actualizado 26/02/2015 13:28:13 CET

Alrededor de 3.000 baleares están diagnosticados de Hepatitis C aunque unos 7.000 podrían padecer la enfermedad

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 3.000 personas de Baleares están diagnosticadas de Hepatitis C, si bien las personas que podrían padecer la enfermedad en las islas llegan a unas 7.000 pese a no haber sido diagnosticadas, han indicado responsables de la Federación de Sanidad de CCOO con motivo de una jornada que se llevará a cabo este jueves a partir de las 18.00 horas bajo el título 'Problema de salud pública y azote del profesional sanitario'.

El secretario general de la Federación de Sanidad a nivel confederal, Antonio Cabrera, ha explicado que esta jornada abordará la vertiente de la salud pública de la enfermedad y cómo ésta afecta al trabajo del profesional sanitario. Además, ha denunciado que "el principal problema de la Hepatitis C es que no tenemos un censo oficial del Ministerio de Sanidad sobre el personal afectado, no sabemos cuantos hay, ni el grado de desarrollo de la enfermedad", ha lamentado.

COSTE Y PRECIO DEL MEDICAMENTO

Además, otro de los problemas que hay con la enfermedad es que se está "en menos de la industria farmacéutica, que se permite multiplicar por 100 el beneficio que le reporta". Así, indican que, mientras el coste real de Sovaldi -el fármaco que trata la Hepatitis- es de unos 100 euros, se puede llegar a vender hasta por 100.000 euros.

"En países con más renta per capita les piden más dinero que a otro tipo de países", señalan antes de exigir a las instituciones europeas que negocian con la multinacional que se adecue el presupuesto porque "es un medicamento que salva vidas y con la muerte no se puede jugar".

Por su parte, el profesor asociado de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid y secretario de Formación de la FSS de CCOO UCM, Agustín Reoyo, ha advertido que esta enfermedad se encuentra en un "momento determinante" porque se está "en el inicio de erradicarla o controlarla".

PIDEN UNA POLÍTICA DE SALUD PÚBLICA QUE CORTE DE RAÍZ LA ENFERMEDAD

Se trata, ha dicho, de algo "muy importante" porque "es una enfermedad que tarda muchos años en dar la cara". En este sentido, se ha manifestado también Cabrera, quien ha abogado por impulsar "una buena política de salud pública" para "cortar de raíz" la enfermedad ya que, en caso contrario, se incrementará el número de enfermos. "Hay que erradicarlo ahora y adoptar soluciones políticas, no económicas", ha añadido.

Por otro lado, han pedido al conseller de Salud, Martí Sansaloni, "que envíe el censo de personas afectadas y traslade al Ministerio la necesidad de garantizar el tratamiento a los pacientes". "Que no sean promesas, que se convierta en realidades, es una enfermedad que provoca muertes", ha declarado.

Reoyo también ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que "reoriente su actitud" en la gestión de la enfermedad ya que, ha dicho, está "más preocupado por la gestión del impacto mediático". Además, pese a mostrar su respeto por el grupo de expertos, ha considerado que éste "no es necesario para saber qué la obligación de la administración es garantizar el acceso de los ciudadanos al tratamiento médico integral".