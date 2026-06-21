Piden cuatro años de cárcel para un acusado de agredir sexualmente a una menor en Manacor

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor en Manacor.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la noche del 29 de agosto de 2023 en un domicilio de Manacor.

El acusado aprovechó un momento en el que la víctima estaba tumbada en la cama para someterla a tocamientos de carácter sexual. Después le pidió que no se lo contara a su madre.