Piden cuatro años de prisión para un acusado de besar en la mejilla a una bebé en una playa de Ibiza

PALMA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo jueves (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de besar en la mejilla a una bebé en una playa Ibiza.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años de prisión y al pago de una indemnización de 5.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar sobre las 12.00 horas del 19 de julio en una playa de Ibiza.

El hombre se acercó a una bebé de dos años de edad, hija de la denunciante, le cogió en brazos y le dio un beso en la mejilla. Lo hizo, de acuerdo con el representante del Ministerio Fiscal, con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos.

Al percatarse de lo sucedido, la madre le arrebató a la menor y se dirigieron a otro lugar de la playa. La mujer reclama indemnización que pudiera corresponderle.