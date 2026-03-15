Piden diez años de cárcel para dos hombres acusados de patronear una patera desde Argelia hasta Ibiza

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves (09.45 horas) vista previa del juicio contra dos hombres acusados de patronear una patera que llegó a Ibiza procedente de Argelia con 20 personas a bordo en enero de 2025.

Fiscalía reclama que los procesados sean condenados a cinco años de cárcel cada uno por unos hechos que tuvieron lugar el 25 de enero de 2025.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, ambos procesados guiaron la embarcación --uno a los mandos y otro colaborando en tareas como el repostaje-- de unos cinco metros de eslora con un grave peligro, por las horas de travesía y la falta de elementos de seguridad, para la vida de los ocupantes.