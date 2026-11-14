Piden diez años de prisión para un acusado disparar a otro hombre con una carabina de aire comprimido en Manacor

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo miércoles (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de disparar a otro hombre con una carabina de aire comprimido en Manacor.

La Fiscalía solicita que sea condenado a diez años de prisión y el pago de una indemnización de casi 17.000 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 16 de septiembre de 2025. El procesado, con ánimo de atentar contra la vida de otro hombre con el que había mantenido una discusión, le disparó con la carabina.

El perdigón le impactó en el abdomen y le causó seis perforaciones por las que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica. Si no hubiese recibido asistencia médica, interpreta la representante del Ministerio Público, podría haber muerto.