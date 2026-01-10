Piden diez años de prisión para un acusado de intentar matar a otro hombre en el aeropuerto de Palma

Archivo - Varias personas a las afueras del aeropuerto de Palma de Mallorca (Islas Baleares), a 20 de diciembre de 2020. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo lunes (10.00 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de intentar matar a otro hombre, al que no conocía de nada, en el aeropuerto de Palma.

La Fiscalía solicita que el procesado sea condenado a diez años de prisión y al pago de una indemnización de 4.224 euros como supuesto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron sobre las 10.35 horas del pasado 21 de mayo. El acusado se encontraba en la pasarela que conecta la terminal con el aparcamiento cuando se acercó a la víctima, a la que no conocía de nada, y le preguntó dónde estaba su teléfono móvil.

En ese momento, de manera inesperada y con la intención de acabar con su vida, le clavó un cuchillo en el cuello. La agresión le provocó una herida por la que tuvo que ser operado.