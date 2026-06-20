Piden seis años de prisión para un acusado de agredir sexualmente a la hermana menor de su novia en Palma

Archivo - Dos coches policiales a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo martes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a la hermana pequeña de su novia, por aquel entonces de nueve años, en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 6 de agosto de 2024 en el domicilio en el que convivían el acusado, su pareja y la hermana menor de esta.

Aprovechando que se había quedado a solas con la víctima y que estaba dormida, la sometió a tocamientos de carácter sexual. La menor se tuvo que ir a vivir a otro domicilio y ha tenido que recibir tratamiento psicológico.