Piden tres años de cárcel para un acusado de abusar sexualmente de una menor de 10 años en Inca

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo lunes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de abusar sexualmente de una menor de 10 años en Inca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a tres años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito de abusos sexuales.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el verano de 2015. El procesado aprovechó que convivía con la víctima, entonces de 10 años, para llamarla a su habitación y someterla a tocamientos de carácter sexual.

La representante del Ministerio Fiscal considera que concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas porque, pese a que la causa "no revista de especial complejidad", esta se ha dilatado durante casi ocho años por causas no imputables al acusado.