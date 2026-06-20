Piden tres años y medio de cárcel para un acusado de agredir sexualmente a su compañera de piso en Eivissa

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo lunes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su compañera de piso en Eivissa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a tres años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 15.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual. También le considera responsable de un delito leve de lesiones, por el que reclama que pague una multa de 900 euros.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 21 de enero de 2023 en el domicilio de la ciudad de Eivissa en el que el acusado y la víctima convivían junto a otras personas.

El encausado aprovechó que su compañera de piso se encontraba dormida tras haber ingerido bebidas alcohólicas, le quitó la ropa y le agredió sexualmente.

Cuando despertó y le exigió que parara, él la agarró del cuello y de los brazos, iniciando un forcejeo que terminó cuando ella pudo encerrarse en su cuarto.