Pillan en Barcelona a un hombre que huyó de Palma después de agredir y robar un reloj a un turista

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un hombre, de origen marroquí, que huyó de Palma a la ciudad condal tras agredir y robar un reloj de alta gama a un turista en el centro de la capital balear.

Según ha informado la Jefatura Superior en nota de prensa, agentes del grupo de Atracos de la Policía Nacional en Palma iniciaron la investigación de un robo con violencia acaecido el pasado miércoles en las inmediaciones de la plaza de la Reina de Palma. En aquel momento, una pareja de turistas fue abordada por un individuo con la intención de hacerse con un reloj de alta gama que portaba el varón.

En la denuncia, el varón informó de que sobre las 23.00 horas del miércoles se encontraba junto a su acompañante en las cercanías de la plaza de la Reina y que en un momento dado un joven se abalanzó sorpresivamente sobre él, por la espalda, agarrándole la mano izquierda e intentado sustraer el reloj que portaba en su mano derecha.

Ante la resistencia mostrada por la víctima, el joven comenzó a agredirle, lanzándole puñetazos en la zona dorsal y en la cara. Llegó a alcanzarle el pómulo izquierdo y cayó al suelo. El asaltante siguió agrediéndole con patadas en el pecho y espalda.

En un intento por retener a su agresor, el turista le agarró fuertemente por la ropa y por una mochila que portaba colgada. Finalmente, el ladrón logró zafarse y huir a la carrera con el reloj, valorado en más de 56.000 euros.

Tras atender al varón por las heridas que presentaba, la pareja se trasladó hasta dependencias de la Policía Nacional e interpuso la correspondiente denuncia. La víctima entregó la mochila del presunto autor y en su interior fue localizado un teléfono móvil.

Los agentes de la Oficina de Denuncias de la Comisaría Centro de la Policía Nacional realizaron las primeras gestiones y fruto de las pesquisas comprobaron que el presunto autor se disponía a abandonar Palma en un vuelo en dirección a Barcelona. Con esta información, se estableció un dispositivo de localización y detención.

Los policías comprobaron que el presunto autor había embarcado en el vuelo con dirección a la ciudad condal y que había facturado equipaje de mano de forma apresurada tras el robo, supuestamente con la clara intención de huir de la acción policial así como que portaría entre sus pertenencias el reloj sustraído.

DETENCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RELOJ EN BARCELONA

El Grupo de Policía Judicial del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat fue alertado por el Grupo de Atracos de Palma sobre las gestiones realizadas que permitieron la plena identificación del presunto autor, así como la obtención de indicios y pruebas que lo incriminaban. Ante la inminente llegada del vuelo a Barcelona, se estableció un dispositivo para su localización, identificación y, en su caso, detención.

Una vez aterrizó en el aeropuerto de Barcelona, agentes de la Policía Nacional establecieron un control de pasajeros y localizaron al presunto autor.

El hombre no portaba entre sus pertenencias el reloj sustraído, por lo que los agentes presumieron que pudiera haberlo ocultado en el interior de la aeronave.

Los policías accedieron al interior del avión y efectuaron una requisa en el asiento donde se encontraba el hombre. Los policías nacionales lograron localizar el reloj oculto en los bajos del asiento.

Durante la inspección de sus pertenencias se encontraron cinco gorras, supuestamente utilizadas, en diferentes momentos, con el fin de evitar ser identificado al cometer el delito, y un spray de defensa personal, presumiblemente para facilitar la huida en caso de resistencia.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia, pasando a disposición judicial en Barcelona.