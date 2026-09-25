Pillan a dos conductores circulando sin carné en Palma y recuerdan que prestar el vehículo también es delito

Archivo - Recurso de un agente de la Policía Local de Palma - CORT - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha enviado al juzgado las diligencias de dos actuaciones en las que se pilló a conductores circulando sin carné vehículos prestados lo que, han recordado, también es un delito.

Las pesquisas policiales, han recordado en un comunicado, han culminado con el emplazamiento judicial de dos conductores por circular sin carné y los titulares de los vehículos como presuntos cooperadores necesarios.

Aunque las intervenciones sobre el terreno se llevaron a cabo el pasado 14 de septiembre, ha sido tras la instrucción de las diligencias, la comprobación en registros informáticos y la toma de declaraciones cuando la Sala de Atestados ha formalizado la remisión de las actuaciones judiciales.

La primera actuación tuvo lugar a las 19.05 horas en la calle Antoni Marquès, cuando una patrulla dio el alto a una motocicleta en un control.

Al requerir la documentación al conductor, un hombre de nacionalidad colombiana y de 21 años, los agentes comprobaron a través de las bases de datos que carecía de permiso de conducir.

Asimismo, sobre esta persona pesaba una orden de búsqueda, detención por una causa previa, por lo que fue detenido.

Durante la identificación, el conductor facilitó en un primer momento datos verbales falsos sobre su identidad y mostró una imagen de su documento de identidad en el teléfono móvil, por lo que fue sancionado por vía administrativa en virtud de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En el lugar se presentó la propietaria del vehículo, una mujer de nacionalidad colombiana y de 26 años, quien admitió ser conocedora de que su hermano carecía de autorización administrativa y haber consentido el uso de la motocicleta.

Tras las diligencias de la Sala de Atestados, se la citó en calidad de investigada no detenida como presunta cooperadora necesaria.

SEGUNDA INTERVENCIÓN

La segunda intervención se produjo a las 19.55 horas del mismo día en la calle Manacor. Agentes del Grupo de Actuación Preventiva GAP observaron una motocicleta circulando de forma errática.

Tras interceptarla, el conductor, un hombre de nacionalidad ecuatoriana y de 33 años, reconoció no poseer permiso de conducir. El acompañante y titular del vehículo, un hombre de nacionalidad ecuatoriana y de 30 años, confirmó haberle prestado la motocicleta a sabiendas de que no tenía carné.

Además, la motocicleta fue retirada ya que tampoco tenía seguro. El turismo de la primera intervención fue trasladado al depósito municipal de La Riera.

Una vez concluidas las diligencias en la Sala de Atestados, las cuatro personas fueron citadas para comparecer en un juicio rápido ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.

La Policía Local de Palma ha reiterado la importancia del cumplimiento de la normativa de tráfico y recuerda que la cesión temeraria de vehículos a personas sin permiso constituye un ilícito penal con graves consecuencias para la seguridad vial.