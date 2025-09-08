Pimeco y Cort organizan conciertos gratuitos para dinamizar el comercio local y acercar la cultura a las calles de Palma

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), en colaboración con PalmaActiva y el Ayuntamiento de Palma, ha organizado la primera edición del 'Paseo Musical', una iniciativa con conciertos gratuitos para dinamizar el comercio local y acercar la cultura a las calles.

El evento se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre en el centro de Palma y busca llenar de música y ambiente festivo varios espacios emblemáticos, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El objetivo de los conciertos, gratuitos y abiertos a todos los públicos, es impulsar el comercio local, fortalecer la vida cultural en las calles y ofrecer experiencias únicas tanto a residentes como a visitantes, ha expuesto Cort.

Esta primera edición contará con el concierto de Sonokai en la plaza mayor, de 18.00 a 20.00 horas, que presentará un recorrido musical que fusiona jazz, ritmos mediterráneos y sonidos del mundo.

Simultáneamente, Fly Funks actuará en el paseo del Born, ofreciendo una propuesta de funk y groove inspirada en los grandes escenarios internacionales de las décadas de los 70 y 80.

El 'Paseo Musical' es una apuesta conjunta de Pimeco, PalmaActiva y el Ayuntamiento para dinamizar el pequeño comercio, crear espacios de encuentro ciudadano y acercar la cultura a las plazas y calles de la ciudad.

La actividad cuenta con las subvenciones para actuaciones de dinamización comercial convocadas este año por PalmaActiva. En este sentido, la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha destacado que Cort "refuerza su compromiso" con el comercio local y con "una ciudad viva, donde la cultura y la actividad económica se dan la mano".