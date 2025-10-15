El Plan de Actuaciones en Infraestructuras sigue en Ibiza tras decretarse la fase de recuperación - CAIB

IBIZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Actuaciones de Urgencia en Infraestructuras en Ibiza sigue ejecutándose dentro de los plazos previstos, una vez se ha decretado la fase de normalización y recuperación en la isla de Ibiza, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

En el Plan, impulsado por la Dirección General de Emergencias e Interior, bajo la dirección del director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, participan las direcciones generales de Emergencias, Recursos Hídricos y Movilidad, el Consell de Ibiza, los ayuntamientos de la isla, y también ha contado con la colaboración de la UME, desplazada a Ibiza durante el estado de emergencia.

Una de las actuaciones prioritarias ahora es la reparación de la conducción que conecta la desalinizadora de Santa Eulària con el sistema de interconexión insular.

Los trabajos se desarrollan en el interior del cauce del río, en una zona de difícil acceso, lo que ha complicado las tareas iniciales de reparación. Aun así, el equipo de Abaqua ha podido avanzar en la sustitución del tramo afectado y se prevé que la infraestructura pueda recuperar su funcionamiento en los próximos días.

Desde el primer momento, Abaqua ha trabajado en coordinación con los cinco ayuntamientos de la isla para ajustar los caudales y optimizar las reservas de agua disponibles, garantizando en todo momento el suministro a la población.

Según han subrayado desde la Conselleria, la colaboración entre administraciones ha permitido mitigar los efectos de la avería mientras se ejecutan los trabajos de reparación.

Paralelamente, continúan las tareas de limpieza y reconstrucción en los torrentes de sa Llavanera y Cas Capità, dos de los puntos más afectados por el episodio de lluvias.

En Cas Capità se ha reconstruido un muro lateral para reforzar la protección del margen del cauce ante posibles nuevas avenidas de agua, mientras que en sa Llavanera se ha actuado especialmente en la salida del aliviadero, que se encontraba completamente obstruida por antiguas conducciones que impedían el paso del agua.

Además, los equipos continúan trabajando en la limpieza de pasos e intersecciones con caminos y calles, retirando materiales arrastrados por las fuertes escorrentías y revisando el estado de los sistemas de drenaje en diferentes puntos del municipio.

También se están analizando los drenajes del primer y del segundo cinturón viario, en la carretera del aeropuerto, para identificar las zonas más vulnerables y planificar actuaciones que mejoren su capacidad de evacuación.

El Govern, a través de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, mantiene colaboración con los ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep, así como con los servicios de Emergencias y Protección Civil, para revisar de manera coordinada los puntos críticos y reforzar las tareas de mantenimiento y prevención.